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«Почта России» станет быстрее

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12.11.2019

«Почта России» вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Изменения вступят в силу 15 ноября. С этого дня для большинства россиян время пребывания посылки в пути будет ограничено 48 часами. Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток. Время доставки из миллионников в населенные пункты с населением более 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней. Причиной стали крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений, рассказали в Почте России.

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