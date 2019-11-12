«Почта России» станет быстрее
12.11.2019
«Почта России» вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Изменения вступят в силу 15 ноября. С этого дня для большинства россиян время пребывания посылки в пути будет ограничено 48 часами. Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток. Время доставки из миллионников в населенные пункты с населением более 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней. Причиной стали крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений, рассказали в Почте России.
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