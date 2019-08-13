Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.08.2019 Вторник 18:03
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Поцелуй» «Ларгус» и «Ланос» привёл к травмам

«Поцелуй» «Ларгус» и «Ланос» привёл к травмам

Версия для печати

13.08.2019

Авария случилась 12 августа в 15:30 рядом с областным центром на трассе «Орёл — Тамбов» (на третьем километре трассы).

Такси «Лада Ларгус» двигалось со стороны Орла в направлении Ливен. 33-летняя женщина-водитель, поворачивая налево, столкнулась с «Шевроле Ланос», которая ехала навстречу.

За рулём иномарки тоже была женщина (в возрасте 25 лет). Она получила травмы. Также пострадал её пассажир — 19-летний парень.

Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56600

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.08.2019

Орловчанин напал на полицейского с ножом

13.08.2019

Орловские аграрии стали «миллионерами»

13.08.2019

С сегодняшнего дня в России ужесточаются правила использования электронной подписи при сделках с недвижимостью

13.08.2019

Орловским школам дадут миллионы «на музыку»

13.08.2019

Газораспределительная станция «Орёл-1» увеличит пропускную способность в три раза

$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online