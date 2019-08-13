«Поцелуй» «Ларгус» и «Ланос» привёл к травмам
13.08.2019
Авария случилась 12 августа в 15:30 рядом с областным центром на трассе «Орёл — Тамбов» (на третьем километре трассы).
Такси «Лада Ларгус» двигалось со стороны Орла в направлении Ливен. 33-летняя женщина-водитель, поворачивая налево, столкнулась с «Шевроле Ланос», которая ехала навстречу.
За рулём иномарки тоже была женщина (в возрасте 25 лет). Она получила травмы. Также пострадал её пассажир — 19-летний парень.
Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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