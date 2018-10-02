Победители орловской гимназиады отправятся в Пекин

В Орле прошла Всероссийская гимназиада школьников.

Наш город в шестой раз собрал со всей страны молодых спортсменов, которые решили побороться за первые места на национальном школьном турнире.

Заявки на участие направили около тысячи школьников из десятков регионов.

Борьба за награды развернулась в четырнадцати видах спорта.

Орловские игры — это отборочный этап для участия в международных соревнованиях. Лучшие участники отправятся в Пекин и примут участие во всемирной гимназиаде в 2020 году.