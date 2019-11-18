Победителем регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» стал командный проект «Формирование системы поддержки детей с нарушениями развития»

Победителей поздравилГубернатор Андрей Клычков. В финальном мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса, также приняли участие члены регионального Правительства, члены комиссии по проведению конкурса.

Напомним, целью конкурса является формирование кадрового потенциала региона с учетом интересов государства и бизнеса, помощь в реализации общественно значимых инициатив.

Конкурс проходил в период с 8 июля по 15 ноября 2019 года, его участники прошли четыре этапа.

«Приятно, что конкурсанты глубоко погрузились в тему и совместно работали над полезными для региона решениями, − подчеркнул Андрей Клычков, обращаясь к финалистам. − И в этой связи, могу сказать, что поставленная нами цель с успехом достигнута. Мы, действительно, получили в итоге креативную, сплоченную команду, готовую генерировать идеи и добиваться их реализации в интересах области».

Губернатор напомнил, что конкурс «Молодые кадры Орловщины» проводится в регионе уже во второй раз. В этом году был учтен прошлый опыт, и четко определены критерии оценок, а также созданы условия для совместной работы и открытого общения, которые позволили сплотить всех участников в единую команду.

Финалисты презентовали 5 командных проектов. Это «Формирование системы поддержки детей с нарушениями развития в Орловской области», «Центр поддержки молодых специалистов», «Драйвер развития малого города: проведение колокольных и музыкальных фестивалей в Болхове», «Моя профессия — мой выбор» и «Раздельный сбор отходов в Орловской области». Также были презентованы два внеконкурсных проекта: «Музей железных дорог» и «Вместе спасем жизнь».

В индивидуальные ведомости члены комиссии выставили оценки командам за умение презентовать проекты, после подсчета баллов, и был определен проект-победитель.

Члены комиссии регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» были отмечены Благодарностями и Благодарственными письмами Губернатора. Все финалисты конкурса получили соответсвующие сертификаты.

Дипломы победителей регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» вручили Екатерине Омельченко (автор проекта-победителя), Анне Андросовой, Ирине Волчковой, Ольге Комаревцевой, Любови Марченковой.

Глава региона поручил руководителям органов исполнительной государственной власти Орловской области включить в реализацию все проекты, которые вошли в финал. Два проекта («Моя профессия — мой выбор», «Центр поддержки молодых специалистов») было решено объединить.