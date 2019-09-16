Победитель орловских выборов окончательно оформил новый статус

Представители областного избиркома вручили Ольге Пилипенко удостоверение об избрании депутатом Госдумы.

Экс-ректор ОГУ имени Тургенева участвовала в дополнительных выборах в российский парламент от Орловской области в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Пилипенко одержала уверенную победу, набрав 53,62% голосов.

Результаты её соперников оказались более скромными: Иван Дынкович (кандидат от КПРФ) получил 15,97%, Олег Тимохин («Партия пенсионеров») 8,17%, Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») 5,90%, Роман Неверов (ЛДПР) 4,54%, Валерий Чудо («Яблоко») 3,59%, Михаил Орлов («Коммунисты России») 3,50%, Сергей Кузнецов («Родина») 1,86%.