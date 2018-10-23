По всем проблемным объектам долевого строительства в Орловской области возбуждены и расследуются уголовные дела

Такую информацию сообщили в прокуратуре.

Объектов не так много. Прокуратура упоминает дом в Ливнах по улице Дружбы Народов, 159 (застройщик — компания «Строй-Проект-Сервис»), а также три дома в областном центре.

Это дома по Бурова, 46 (застройщик — «Промжилстрой») и Раздольной, 11 (застройщик — «Модуль Инвест Строй»). Ещё один недостроенный дом в Орле находится на улице Панчука, 83, этим объектом занимался государственный застройщик — «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Орловской области».