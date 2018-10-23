Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.10.2018 Вторник 15:44
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. По всем проблемным объектам долевого строительства в Орловской области возбуждены и расследуются уголовные дела

По всем проблемным объектам долевого строительства в Орловской области возбуждены и расследуются уголовные дела

Версия для печати

23.10.2018

Такую информацию сообщили в прокуратуре.

Объектов не так много. Прокуратура упоминает дом в Ливнах по улице Дружбы Народов, 159 (застройщик — компания «Строй-Проект-Сервис»), а также три дома в областном центре.

Это дома по Бурова, 46 (застройщик — «Промжилстрой») и Раздольной, 11 (застройщик — «Модуль Инвест Строй»). Ещё один недостроенный дом в Орле находится на улице Панчука, 83, этим объектом занимался государственный застройщик — «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Орловской области».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50054

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.10.2018

Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»

23.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал сделать итоговую аттестацию выпускников будущего года максимально прозрачной

23.10.2018

В Орловской области термин «староста» заменят термином «старший по сельскому населенному пункту»

23.10.2018

Институт иностранных языков ОГУ имени Тургенева провёл конференцию «Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение»

23.10.2018

Заключённые подготовили выставку к юбилею Тургенева

$ USD65.310124.10
€ EUR74.8584(-0.51)24.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online