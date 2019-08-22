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По улицам Орла пронесли многометровый «триколор»

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22.08.2019

В областном центре отметили День государственного флага России шествием и митингом.

Несколько сотен человек торжественно прошли от площади Ермолова через улицу и площадь Ленина до городского парка. Шествие возглавил военный оркестр орловской Академии ФСО. Спортсмены-юниоры пронесли по улицам многометровый «триколор» (по предварительным данным, длина флага составила 25 метров).

Затем в парке прошёл праздничный митинг. Затем состоялся концерт.

В мероприятиях принял участие первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов и другие представители власти.

Теги:ОрёлОрловская областьпраздникфлагтриколор

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