По улицам Орла пронесли многометровый «триколор»
22.08.2019
В областном центре отметили День государственного флага России шествием и митингом.
Несколько сотен человек торжественно прошли от площади Ермолова через улицу и площадь Ленина до городского парка. Шествие возглавил военный оркестр орловской Академии ФСО. Спортсмены-юниоры пронесли по улицам многометровый «триколор» (по предварительным данным, длина флага составила 25 метров).
Затем в парке прошёл праздничный митинг. Затем состоялся концерт.
В мероприятиях принял участие первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов и другие представители власти.
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