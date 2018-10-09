По указанию Андрея Клычкова правительство области поможет семьям орловцев, которые погибли в сегодняшнем ДТП с участием троллейбуса
09.10.2018
Также помощь окажут пострадавшим.
ДТП произошло сегодня примерно в 14 часов 40 минут у остановки общественного транспорта «Дворец спорта».
Как сообщили в МЧС, троллейбус наехал на пешеходов, которые находились на проезжей части.
Погибли трое человек. Ещё двое получили травмы и сейчас госпитализированы.
По поручению губернатора Андрея Клычкова в региональной администрации в связи с ДТП прошло экстренное совещание.
Андрей Клычков дал особое поручение Департаменту финансов выделить из резервного фонда Правительства области денежные средства, которые будут перечислены семьям погибших и пострадавшим.
Семья погибшим выделят по 200 тысяч рублей, пострадавшим по 100 тысяч рублей.
Кроме того, Департамент социальной защиты населения и Департамент образования окажут всем участникам происшествия и их семьям всестороннюю поддержку, в том числе психологическую.
Также на совещании даны поручения, направленные на обеспечение безаварийных пассажирских перевозок в регионе.
Как сообщает пресс-служба губернатора, опрос об усилении контроля в сфере общественных перевозок станет одним из главных на следующем заседании правительства области.
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