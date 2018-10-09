По указанию Андрея Клычкова правительство области поможет семьям орловцев, которые погибли в сегодняшнем ДТП с участием троллейбуса

Также помощь окажут пострадавшим.

ДТП произошло сегодня примерно в 14 часов 40 минут у остановки общественного транспорта «Дворец спорта».

Как сообщили в МЧС, троллейбус наехал на пешеходов, которые находились на проезжей части.

Погибли трое человек. Ещё двое получили травмы и сейчас госпитализированы.

По поручению губернатора Андрея Клычкова в региональной администрации в связи с ДТП прошло экстренное совещание.

Андрей Клычков дал особое поручение Департаменту финансов выделить из резервного фонда Правительства области денежные средства, которые будут перечислены семьям погибших и пострадавшим.

Семья погибшим выделят по 200 тысяч рублей, пострадавшим по 100 тысяч рублей.

Кроме того, Департамент социальной защиты населения и Департамент образования окажут всем участникам происшествия и их семьям всестороннюю поддержку, в том числе психологическую.

Также на совещании даны поручения, направленные на обеспечение безаварийных пассажирских перевозок в регионе.

Как сообщает пресс-служба губернатора, опрос об усилении контроля в сфере общественных перевозок станет одним из главных на следующем заседании правительства области.