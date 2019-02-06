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Орел06.02.2019 Среда 12:57
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  3. По поручению губернатора Орловской области жителям многовартирного дома, где обрушилась кровля, предоставят новое жильё

По поручению губернатора Орловской области жителям многовартирного дома, где обрушилась кровля, предоставят новое жильё

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06.02.2019

Речь идёт о здании в Орловском районе в селе Старцево на улице Приветливой, 4. Это многоквартирный дом барачного типа, построенный до 1917 года. Здание является собственностью Орловской области и находится в оперативном управлении Орловского техникума агротехнологий и транспорта.

Обрушение произошло 31 января. Причиной стал снег, скопившийся на крыше. Жильцы и их имущество не пострадали. Однако оказались разрушены кровля, дымовые и вентиляционные каналы и, местами, верхние части наружных несущих стен.

Сейчас жильцы размещены в общежитии, а также в пункте временного пребывания. В текущем году за счёт резервного фонда областного правительства им предоставят новое жильё. Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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