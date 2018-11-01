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  3. По поручению Андрея Клычкова муниципальные власти области готовят списки "неблагоустроенных" объектов

По поручению Андрея Клычкова муниципальные власти области готовят списки "неблагоустроенных" объектов

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01.11.2018

Муниципальные власти Орловской области готовят списки конкретных объектов, которые благоустроят в будущем году. Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков.

В текущем году основные финансы были «брошены» на работы в областном центре.

Благодаря активному участию губернатора в привлечении дополнительных средств, область, в придачу к основным деньгам на благоустройство, получила ещё и незапланированные 250 миллионов рублей. Следствием стало значительное расширение списка объектов.

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