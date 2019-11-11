По итогам 9 месяцев этого года общий объем доходов бюджета Орловской области превысил 23,4 млрд рублей
11.11.2019
При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме почти 14 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года на 667,5 млн рублей, целевые средства поступили в объеме более 9,5 млрд рублей.
Выросли и расходы областного бюджета по сравнению с прошлым годом. Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев нынешнего года превысило 24,8 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года более чем на 1,3 млрд рублей.
Исполнение расходов областного бюджета на социально-культурную сферу за 9 месяцев 2019 года превысило 16,6 млрд рублей. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику — более 5 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года на 248,8 млн рублей.
Основными направлениями в обозначенном разделе являются поддержка сельского хозяйства — это свыше 1,6 млрд рублей, с приростом на 278,1 млн рублей, а также расходы, осуществляемые из Дорожного фонда Орловской области — почти 3 млрд рублей.
В процессе исполнения расходов областного бюджета значительное внимание уделялось реализации национальных проектов. Свыше 2,7 млрд рублей направлено на их реализацию: за счет целевых безвозмездных поступлений − порядка 2,1 млрд рублей, за счет областных средств − 647,3 млн рублей.
Межбюджетные трансферты в объеме почти 7,5 млрд рублей выделены муниципальным образованиям Орловской области. Это 994 млн рублей дотаций, свыше 1,4 млрд рублей субсидий, более 4,6 млрд рублей субвенций и иные межбюджетные трансферты на сумму 463,7 млн рублей.