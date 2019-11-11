Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.11.2019 Понедельник 16:35
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. По итогам 9 месяцев этого года общий объем доходов бюджета Орловской области превысил 23,4 млрд рублей

По итогам 9 месяцев этого года общий объем доходов бюджета Орловской области превысил 23,4 млрд рублей

Версия для печати

11.11.2019

Это на 419,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представила сегодня на аппаратном совещании Губернатору региона Андрею Клычкову руководитель областного Департамента финансов Елена Сапожникова.

При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме почти 14 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года на 667,5 млн рублей, целевые средства поступили в объеме более 9,5 млрд рублей.

Выросли и расходы областного бюджета по сравнению с прошлым годом. Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев нынешнего года превысило 24,8 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года более чем на 1,3 млрд рублей.

Исполнение расходов областного бюджета на социально-культурную сферу за 9 месяцев 2019 года превысило 16,6 млрд рублей. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику — более 5 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года на 248,8 млн рублей.

Основными направлениями в обозначенном разделе являются поддержка сельского хозяйства — это свыше 1,6 млрд рублей, с приростом на 278,1 млн рублей, а также расходы, осуществляемые из Дорожного фонда Орловской области — почти 3 млрд рублей.

В процессе исполнения расходов областного бюджета значительное внимание уделялось реализации национальных проектов. Свыше 2,7 млрд рублей направлено на их реализацию: за счет целевых безвозмездных поступлений − порядка 2,1 млрд рублей, за счет областных средств − 647,3 млн рублей.

Межбюджетные трансферты в объеме почти 7,5 млрд рублей выделены муниципальным образованиям Орловской области. Это 994 млн рублей дотаций, свыше 1,4 млрд рублей субсидий, более 4,6 млрд рублей субвенций и иные межбюджетные трансферты на сумму 463,7 млн рублей.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58304

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.11.2019

Андрей Клычков успешно выполнил KPI

11.11.2019

Первым заместителем Председателя Правительства Орловской области назначена Валентина Нордстрем

11.11.2019

Директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса Константин Домогатский: «Основная инвестиция сегодня – инвестиция в человеческий капитал»

11.11.2019

Директор издательства «Вешние воды» Александр Лысенко: «Внимание к культуре – это вложение в будущее нашей молодежи»

11.11.2019

В Ливнах появится необычный памятник

$ USD63.9121(+0.18)12.11
€ EUR70.4759(+0.05)12.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online