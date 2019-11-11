По итогам 9 месяцев этого года общий объем доходов бюджета Орловской области превысил 23,4 млрд рублей

Это на 419,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представила сегодня на аппаратном совещании Губернатору региона Андрею Клычкову руководитель областного Департамента финансов Елена Сапожникова.

При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме почти 14 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года на 667,5 млн рублей, целевые средства поступили в объеме более 9,5 млрд рублей.

Выросли и расходы областного бюджета по сравнению с прошлым годом. Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев нынешнего года превысило 24,8 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года более чем на 1,3 млрд рублей.

Исполнение расходов областного бюджета на социально-культурную сферу за 9 месяцев 2019 года превысило 16,6 млрд рублей. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику — более 5 млрд рублей, с приростом к аналогичному уровню 2018 года на 248,8 млн рублей.

Основными направлениями в обозначенном разделе являются поддержка сельского хозяйства — это свыше 1,6 млрд рублей, с приростом на 278,1 млн рублей, а также расходы, осуществляемые из Дорожного фонда Орловской области — почти 3 млрд рублей.

В процессе исполнения расходов областного бюджета значительное внимание уделялось реализации национальных проектов. Свыше 2,7 млрд рублей направлено на их реализацию: за счет целевых безвозмездных поступлений − порядка 2,1 млрд рублей, за счет областных средств − 647,3 млн рублей.

Межбюджетные трансферты в объеме почти 7,5 млрд рублей выделены муниципальным образованиям Орловской области. Это 994 млн рублей дотаций, свыше 1,4 млрд рублей субсидий, более 4,6 млрд рублей субвенций и иные межбюджетные трансферты на сумму 463,7 млн рублей.