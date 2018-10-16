По факту нарушения прав дольщиков в Нарышкино возбуждено уголовное дело

По факту нарушения прав дольщиков, купивших квартиры в Нарышкино в доме по Садовой, 10-б, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в 16-м году ООО «Домстрой» заключило договоры долевого строительства. Их подписали 14 граждан.

Компания получила примерно 15 миллионов 900 тысяч рублей, однако не выполнила свои обязательства.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».