Пляж в городском парке Орла «запретили»
31.07.2019
Роспотребнадзор признал воду Оки в этом месте негодной для купания по санитарным правилам и микробиологическим показателям. Впрочем, то же самое касается и другого официального места летнего отдыха жителей Орла — пляжа на озере «Светлая жизнь».
Ответственным лицам направлены предписания Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Кроме того, санитарные врачи наложили вето на купание в пруду «Андриябуж» Орловского района и прудах в деревнях Разбегаевка и Ждимир Знаменского района.
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