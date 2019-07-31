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Орел31.07.2019 Среда 17:54
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Пляж в городском парке Орла «запретили»

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31.07.2019

Роспотребнадзор признал воду Оки в этом месте негодной для купания по санитарным правилам и микробиологическим показателям. Впрочем, то же самое касается и другого официального места летнего отдыха жителей Орла — пляжа на озере «Светлая жизнь».

Ответственным лицам направлены предписания Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Кроме того, санитарные врачи наложили вето на купание в пруду «Андриябуж» Орловского района и прудах в деревнях Разбегаевка и Ждимир Знаменского района.

Теги:ОрёлОрловская область

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