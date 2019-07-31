Пляж в городском парке Орла «запретили»

Роспотребнадзор признал воду Оки в этом месте негодной для купания по санитарным правилам и микробиологическим показателям. Впрочем, то же самое касается и другого официального места летнего отдыха жителей Орла — пляжа на озере «Светлая жизнь».

Ответственным лицам направлены предписания Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Кроме того, санитарные врачи наложили вето на купание в пруду «Андриябуж» Орловского района и прудах в деревнях Разбегаевка и Ждимир Знаменского района.