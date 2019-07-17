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Плохие орловские дороги отправили «на тот свет» 14 человек

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17.07.2019

По данным Управления ГИБДД, в первой половине этого года в Орловской области из-за недостатков в содержании улиц и дорог произошло 135 ДТП. В них погибли 14 человек. Ещё 172 получили травмы различной степени тяжести.

Основными проблемами являются: плохая дорожная разметка, отсутствие дорожных знаков (или их неправильное применение), нехватка (или неисправность) освещения, отсутствие тротуаров, неправильное содержание улиц и дорог в зимний период, дефекты покрытия, отсутствующие пешеходные ограждения и остановочные пункты, а также сужения проезжей части.

Теги:ОрёлОрловская область

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