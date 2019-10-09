Плохие дороги погубили 22 орловчанина
09.10.2019
Столько человек скончались от травм, полученных в ДТП, которые произошли из-за плохого состояния дорожной сети. 268 человек пострадали. Всего таких аварий произошло 227. Статистику по Орловской области за первые три квартала текущего года озвучили в региональном Управлении ГИБДД.
При этом снизилось число таких ДТП (на 3,4%) и количество пострадавших (на 19,5%), однако погибших, наоборот, стало больше (на 4,8%).
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