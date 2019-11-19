Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.11.2019 Вторник 10:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Плохая дорога чуть не помешала ликвидировать орловскую школу

Плохая дорога чуть не помешала ликвидировать орловскую школу

Версия для печати

19.11.2019

С соответствующим иском в Верховский районный суд обратился представитель прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало приостановить процедуру ликвидации Верхне-Залегощенской основной общеобразовательной школы.

Предполагалось, что здешние ученики продолжат своё образование в Скородненской школе, расположенной на расстоянии восьми километров от их прежнего учебного заведения. Для этого районной администрации нужно было организовать новый школьный автобусный маршрут.

Однако проверка показала, что состояние дороги «Скородное — Верхняя Залегощь» оставляет желать лучшего. На одном из участков полностью отсутствовало дорожное сообщение — здесь велись ремонтные работы. На момент обращения прокуратуры маршрут так и не был открыт.

Тем не менее, суд не успел рассмотреть иск и вынести решение. Ремонт всё же завершился, на трассе установили ограждение и знаки. В результате истец сам инициировал досрочное прекращение процесса.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58494

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.11.2019

Ещё одна орловская компания может обанкротиться

19.11.2019

В Орловской области приведут в порядок сотни общественных и дворовых территорий

19.11.2019

В Орле отметили юбилей выдающегося церковного деятеля

19.11.2019

3,3 млн. рублей за несоблюдение земельного законодательства

19.11.2019

Активисты ОНФ призывают власти наладить работу общественного транспорта на Новосильском шоссе в Орле

$ USD63.7542(-0.13)19.11
€ EUR70.5313(+0.12)19.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online