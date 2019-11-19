Плохая дорога чуть не помешала ликвидировать орловскую школу

С соответствующим иском в Верховский районный суд обратился представитель прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало приостановить процедуру ликвидации Верхне-Залегощенской основной общеобразовательной школы.

Предполагалось, что здешние ученики продолжат своё образование в Скородненской школе, расположенной на расстоянии восьми километров от их прежнего учебного заведения. Для этого районной администрации нужно было организовать новый школьный автобусный маршрут.

Однако проверка показала, что состояние дороги «Скородное — Верхняя Залегощь» оставляет желать лучшего. На одном из участков полностью отсутствовало дорожное сообщение — здесь велись ремонтные работы. На момент обращения прокуратуры маршрут так и не был открыт.

Тем не менее, суд не успел рассмотреть иск и вынести решение. Ремонт всё же завершился, на трассе установили ограждение и знаки. В результате истец сам инициировал досрочное прекращение процесса.