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  3. Петр Матвейчук назначен временно исполняющим обязанности главы Малоархангельского района

Петр Матвейчук назначен временно исполняющим обязанности главы Малоархангельского района

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11.11.2019

Об этом объявил губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с активом Малоархангельского района в районной администрации 10 ноября. В мероприятии также принял участие Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Глава района Юрий Маслов подал заявление об отставке по собственному желанию на районном Совете народных депутатов. Его заявление было удовлетворено. Временно исполняющим обязанности главы Малоархангельского района назначен заместитель главы администрации района по социальным вопросам Петр Матвейчук.

Петру Матвейчуку губернатор пожелал успехов в работе на новой должности. «Долгое время Петр Васильевич работает в районе и зарекомендовал себя как опытный хозяйственник, благодаря которому удалось сохранить и приумножить потенциал нескольких аграрных предприятий. ООО „Дубовицкое“, которое он возглавлял, является одним из лидеров в сфере АПК региона», — сказал губернатор.

Петр Матвейчук поблагодарил за оказанное ему доверие и выразил надежду на продолжение взаимодействия региональной и муниципальной власти в решении задач социально-экономического развития района.

В свою очередь глава региона подчеркнул необходимость обсуждения путей решения проблем района перед формированием бюджета области на 2020 год. В числе актуальных проблем муниципального образования: улучшение водоснабжения населения, строительство и ремонт дорог, обустройство тротуаров и освещение дорог, развитие социальной инфраструктуры.

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