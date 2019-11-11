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  3. Первым заместителем Председателя Правительства Орловской области назначена Валентина Нордстрем

Первым заместителем Председателя Правительства Орловской области назначена Валентина Нордстрем

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11.11.2019

Нового члена Правительства региона представил сегодня на аппаратном совещании Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Валентина Ивановна Нордстрем имеет экономическое образование. Многие годы работала в сфере экономики и финансов. С 1990 года трудилась в органах муниципальной власти города Курска, где прошла путь от заведующего финансовым отделом Промышленного райисполкома Курска до первого заместителя главы администрации города.

На государственной службе Валентина Нордстрем с 2008 года. Она возглавляла комитет финансов Курской области, работала в должности заместителя Председателя Правительства региона, а затем — заместителя Губернатора Курской области.

За достижения в работе Валентина Нордстрем отмечена государственными наградами, в том числе, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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