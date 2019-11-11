Первым заместителем Председателя Правительства Орловской области назначена Валентина Нордстрем
11.11.2019
Нового члена Правительства региона представил сегодня на аппаратном совещании Губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Валентина Ивановна Нордстрем имеет экономическое образование. Многие годы работала в сфере экономики и финансов. С 1990 года трудилась в органах муниципальной власти города Курска, где прошла путь от заведующего финансовым отделом Промышленного райисполкома Курска до первого заместителя главы администрации города.
На государственной службе Валентина Нордстрем с 2008 года. Она возглавляла комитет финансов Курской области, работала в должности заместителя Председателя Правительства региона, а затем — заместителя Губернатора Курской области.
За достижения в работе Валентина Нордстрем отмечена государственными наградами, в том числе, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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