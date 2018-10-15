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Первый заместитель губернатора по поручению Андрея Клычкова лично проинспектировал работы по реконструкции Синицына моста в Болхове

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15.10.2018

Первый заместитель губернатора Вадим Соколов по поручению главы Орловской области Андрея Клычкова лично проинспектировал работы по реконструкции Синицына моста в Болхове.

Конструкция, которой около ста лет, серьёзно пострадала от сточных вод в минувшем году. Мост признали аварийным и перекрыли.

После визита Андрея Клычкова в Болхов было принято решение о начале ремонта моста.

Средства на реконструкцию (4 миллиона 800 тысяч рублей) выделили из Дорожного фонда Орловской области.

Из-за высокой сложности ремонта, его сроки сдвинулись — планировалось, что он завершится в сентябре, но теперь крайней датой является 1-е ноября.

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