Первый заместитель губернатора по поручению Андрея Клычкова лично проинспектировал работы по реконструкции Синицына моста в Болхове
15.10.2018
Первый заместитель губернатора Вадим Соколов по поручению главы Орловской области Андрея Клычкова лично проинспектировал работы по реконструкции Синицына моста в Болхове.
Конструкция, которой около ста лет, серьёзно пострадала от сточных вод в минувшем году. Мост признали аварийным и перекрыли.
После визита Андрея Клычкова в Болхов было принято решение о начале ремонта моста.
Средства на реконструкцию (4 миллиона 800 тысяч рублей) выделили из Дорожного фонда Орловской области.
Из-за высокой сложности ремонта, его сроки сдвинулись — планировалось, что он завершится в сентябре, но теперь крайней датой является 1-е ноября.
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