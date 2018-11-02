Первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов посетил Свердловский район с рабочим визитом
02.11.2018
Чиновник осмотрел результаты капитального ремонта здания Змиёвского лицея. Здесь привели в порядок кровлю и фасад.
Стоимость работ составила примерно 4 миллиона рублей.
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