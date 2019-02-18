Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.02.2019 Понедельник 13:32
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Первый заместитель губернатора Орловской области рассказал о жалобах на последствия объединения сельских школ

Первый заместитель губернатора Орловской области рассказал о жалобах на последствия объединения сельских школ

Версия для печати

18.02.2019

О большом количестве таких сигналов Вадим Соколов рассказал на сегодняшнем оперативном совещании областной администрации.

Первый заместитель губернатора отметил, что в данной ситуации задача власти — принимать грамотные управленческие решения и обеспечивать социальное благополучие жителей, в частности, их полный доступ к образовательным услугам.

Также Вадим Соколов предостерёг ответственных чиновников от создания конфликтных ситуаций. Он особо подчеркнул, что все решения по объединению или преобразованию образовательных учреждений должны приниматься после комплексной оценки социальных последствий.

Кроме того, Соколов поручил муниципальным руководителям согласовывать такие решения с региональным правительством.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52922

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.02.2019

23 февраля жители Орла увидят фейерверк

18.02.2019

В этом году в Орловской области на закупку жилья для молодых семей выделят 57,7 миллионов рублей

18.02.2019

В Орле задержан подозреваемый в разбойном нападении

18.02.2019

21 февраля в Орле пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

18.02.2019

Завтра губернатор Орловской области Андрей Клычков проведёт заседание региональной Антитеррористической комиссии

$ USD66.7044(+0.16)16.02
€ EUR75.2492(+0.2)16.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online