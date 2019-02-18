Первый заместитель губернатора Орловской области рассказал о жалобах на последствия объединения сельских школ

О большом количестве таких сигналов Вадим Соколов рассказал на сегодняшнем оперативном совещании областной администрации.

Первый заместитель губернатора отметил, что в данной ситуации задача власти — принимать грамотные управленческие решения и обеспечивать социальное благополучие жителей, в частности, их полный доступ к образовательным услугам.

Также Вадим Соколов предостерёг ответственных чиновников от создания конфликтных ситуаций. Он особо подчеркнул, что все решения по объединению или преобразованию образовательных учреждений должны приниматься после комплексной оценки социальных последствий.

Кроме того, Соколов поручил муниципальным руководителям согласовывать такие решения с региональным правительством.