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"Первый областной" снова отличился на федеральном уровне

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26.09.2019

Журналист, автор и ведущая программ телеканала «Первый областной» Наталья Пехтерева победила в профессиональном творческом конкурсе фестиваля «Вся Россия — 2019». Конкурс и фестиваль организует и проводит Союз Журналистов России.

Сотрудник «Первого областного» заняла третье место в номинации «Спецпроект/акция года» с репортажем «Выбор Клауса» о фермере из Дании, который переехал в орловскую глубинку.

Итоги конкурса подвели на фестивале, который проходит в Сочи в эти дни. Фестиваль «Вся Россия» проводится в 23-й раз.

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