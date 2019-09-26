"Первый областной" снова отличился на федеральном уровне
26.09.2019
Журналист, автор и ведущая программ телеканала «Первый областной» Наталья Пехтерева победила в профессиональном творческом конкурсе фестиваля «Вся Россия — 2019». Конкурс и фестиваль организует и проводит Союз Журналистов России.
Сотрудник «Первого областного» заняла третье место в номинации «Спецпроект/акция года» с репортажем «Выбор Клауса» о фермере из Дании, который переехал в орловскую глубинку.
Итоги конкурса подвели на фестивале, который проходит в Сочи в эти дни. Фестиваль «Вся Россия» проводится в 23-й раз.
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