«Первый областной портал новостей» объявляет о старте нового фотоконкурса «Я в отпуске»

Место проведения конкурса — группа телеканала «Первый областной» «Вконтакте».

Время проведения конкурса — с 1 июля по 30 сентября 2019 года.

Итоги конкурса будут подведены в октябре 2019 года. Победителя выберет жюри.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно:

1) Сделать фотографию на тему «Я в отпуске». Это может быть как автопортрет (selfie) на фоне места летнего отдыха (в Орловской области или за её пределами), так и любой другой вариант снимка, который соответствует теме конкурса.

При этом нужно указать место, где был сделан снимок. По желанию можно написать несколько предложений в свободной форме в качестве авторского комментария к фотографии.

2) Прислать фотографию администрации официальной группы телеканала «Первый областной» «Вконтакте». Для связи нужно использовать кнопку «Написать сообщение» в верхней правой части страницы.

(Также участник может направить свою фотографию администраторам официальных аккаунтов телеканала в «Инстаграмме», на «Фейсбуке» и в «Твиттере». Однако снимок всё равно будет опубликован именно в группе «Первого областного» «Вконтакте».)

3) Когда вашу фотографию (с указанием её автора) опубликуют в официальной группе телеканала «Первый областной» «Вконтакте» как очередную запись сообщества — сделать репост этой записи на своей личной странице «Вконтакте» и не удалять его до 30 сентября 2019 года.

Победитель конкурса получит право стать героем программы «Личное дело» на телеканале «Первый областной» и, таким образом, войти в число «замечательных людей» Орловской области.