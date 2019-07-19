Первенство России по экзотическому виду единоборств пройдут в Орле
19.07.2019
В областном центре разыграют комплекты медалей Первенства России по грэпплингу в дисциплинах «классическйи грэпплинг» и «грэпплинг-ги».
Соревнования пройдут в ТМК «ГРИНН» с 1 по 4 августа. Торжественное открытие состоится 1 августа в 13 часов.
Участвовать в турнире будут юноши и девушки 2000-2007 годов рождения. Победители отправятся на Первенство Мира по грэпплингу.
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