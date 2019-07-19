Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.07.2019 Пятница 13:06
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Первенство России по экзотическому виду единоборств пройдут в Орле

Первенство России по экзотическому виду единоборств пройдут в Орле

Версия для печати

19.07.2019

В областном центре разыграют комплекты медалей Первенства России по грэпплингу в дисциплинах «классическйи грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

Соревнования пройдут в ТМК «ГРИНН» с 1 по 4 августа. Торжественное открытие состоится 1 августа в 13 часов.

Участвовать в турнире будут юноши и девушки 2000-2007 годов рождения. Победители отправятся на Первенство Мира по грэпплингу.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56080

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.07.2019

На карте Орла становится всё меньше «белых пятен»

19.07.2019

Орловские телефонные мошенники «прикрываются» настоящими номерами банков

19.07.2019

Орловских тяжелобольных положат на специальные кровати

19.07.2019

Пенсионеры тоже хотят представлять Орловскую область в Госдуме

19.07.2019

«Ворота» Орла отремонтируют до 1 августа

$ USD62.8666(+0.04)20.07
€ EUR70.7941(+0.19)20.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online