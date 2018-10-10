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Перевозчик, чей автобус участвовал в ДТП на «Дворце спорта», прокомментировал аварию

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10.10.2018

Индивидуальный предприниматель Игорь Бортников выразил соболезнования семьям погибших.

Также он рассказал, что беседовал с водителем маршрутки, которая тоже участвовала в ДТП.

По словам водителя, подъезд к остановке был заблокирован обесточенным троллейбусом и ещёодной маршруткой. Поэтому он подъехал к тротуару настолько близко, насколько смог, и выпустил пассажиров.

Бортников подчеркнул, что не пытается оправдать своего сотрудника или делать какие-либо выводы.

Об этом сообщает администрация Орла.

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