Перевозчик, чей автобус участвовал в ДТП на «Дворце спорта», прокомментировал аварию

Индивидуальный предприниматель Игорь Бортников выразил соболезнования семьям погибших.

Также он рассказал, что беседовал с водителем маршрутки, которая тоже участвовала в ДТП.

По словам водителя, подъезд к остановке был заблокирован обесточенным троллейбусом и ещёодной маршруткой. Поэтому он подъехал к тротуару настолько близко, насколько смог, и выпустил пассажиров.

Бортников подчеркнул, что не пытается оправдать своего сотрудника или делать какие-либо выводы.

Об этом сообщает администрация Орла.