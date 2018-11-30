Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.11.2018 Пятница 18:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Переход на цифровое вещание в Орловской области переносится с января на июнь 2019 года

Переход на цифровое вещание в Орловской области переносится с января на июнь 2019 года

Версия для печати

30.11.2018

Об этом стало известно сегодня на заседании Областного совета.

Ранее переход с аналогового на цифровое вещание планировался на 9 января 2019 года.

Эта процедура связана с рядом трудностей. В частности, областное правительство решает проблему граждан, которые оказались вне зоны цифрового вещания. Таких домовладений в Орловской области насчитывается около 7000.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтелевещание

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/51103

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.11.2018

Сотрудники полиции помогли пожилой орловчанке вернуться домой

30.11.2018

В Должанском районе задержаны подозреваемые в краже бензина

30.11.2018

3 декабря в Орле подведут итоги «Вахты Памяти» и отметят День Неизвестного Солдата

30.11.2018

Сегодня Областной совет народных депутатов принял бюджет региона на будущий год в окончательном чтении

30.11.2018

Орловца лишили водительских прав из-за психического расстройства

$ USD66.5335(-0.1)01.12
€ EUR75.7484(-0.14)01.12

Наш опрос

Что Вы хотите получить в подарок на Новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online