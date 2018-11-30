Переход на цифровое вещание в Орловской области переносится с января на июнь 2019 года
30.11.2018
Об этом стало известно сегодня на заседании Областного совета.
Ранее переход с аналогового на цифровое вещание планировался на 9 января 2019 года.
Эта процедура связана с рядом трудностей. В частности, областное правительство решает проблему граждан, которые оказались вне зоны цифрового вещания. Таких домовладений в Орловской области насчитывается около 7000.
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