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Орел02.11.2018 Пятница 16:47
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Перед Днём народного единства в Орле пройдут ярмарки выходного дня

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02.11.2018

Завтра в городе пройдут масштабные ярмарки на трёх площадках: на площадях Жукова и Комсомольской и перед центром «Металлург». Об этом информирует мэрия Орла.

На ярмарках будет широко представлена продукция местных производителей — в основном, продукты питания. Творческие коллективы города создадут посетителям и покупателям праздничное настроение.

4-го ноября, в день праздника, все три ярмарки также будут работать — но только два часа, с десяти до двенадцати утра.

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