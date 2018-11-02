Перед Днём народного единства в Орле пройдут ярмарки выходного дня

Завтра в городе пройдут масштабные ярмарки на трёх площадках: на площадях Жукова и Комсомольской и перед центром «Металлург». Об этом информирует мэрия Орла.

На ярмарках будет широко представлена продукция местных производителей — в основном, продукты питания. Творческие коллективы города создадут посетителям и покупателям праздничное настроение.

4-го ноября, в день праздника, все три ярмарки также будут работать — но только два часа, с десяти до двенадцати утра.