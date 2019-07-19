Пенсионеры тоже хотят представлять Орловскую область в Госдуме

Областная избирательная комиссия присвоила Олегу Тимохину статус «выдвинутого кандидата» на дополнительных выборах в Госдуму.

Тимохина выдвинула «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Кандидат является гендиректором АО ОПХ «Красная Звезда». Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых и зернобобовых культур и семян масличных культур.

Также все документы, необходимые для регистрации на дополнительных выборах в Государственную думу, в областной избирком предоставил кандидат от партии «Яблоко» Валерий Чудо.

Ранее то же самое сделали Иван Дынкович (КПРФ), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Роман Неверов (ЛДПР), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Сергей Кузнецов («Родина») и кандидат-самовыдвиженец Марина Прокофьева.