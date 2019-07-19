Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.07.2019 Пятница 13:06
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Пенсионеры тоже хотят представлять Орловскую область в Госдуме

Пенсионеры тоже хотят представлять Орловскую область в Госдуме

Версия для печати

19.07.2019

Областная избирательная комиссия присвоила Олегу Тимохину статус «выдвинутого кандидата» на дополнительных выборах в Госдуму.

Тимохина выдвинула «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Кандидат является гендиректором АО ОПХ «Красная Звезда». Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых и зернобобовых культур и семян масличных культур.

Также все документы, необходимые для регистрации на дополнительных выборах в Государственную думу, в областной избирком предоставил кандидат от партии «Яблоко» Валерий Чудо.

Ранее то же самое сделали Иван Дынкович (КПРФ), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Роман Неверов (ЛДПР), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Сергей Кузнецов («Родина») и кандидат-самовыдвиженец Марина Прокофьева.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56084

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.07.2019

На карте Орла становится всё меньше «белых пятен»

19.07.2019

Орловские телефонные мошенники «прикрываются» настоящими номерами банков

19.07.2019

Орловских тяжелобольных положат на специальные кровати

19.07.2019

Первенство России по экзотическому виду единоборств пройдут в Орле

19.07.2019

«Ворота» Орла отремонтируют до 1 августа

$ USD62.8666(+0.04)20.07
€ EUR70.7941(+0.19)20.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online