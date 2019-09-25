Педагогам Орла раздадут 300 тысяч рублей

10 лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений получат премии по 30 тысяч рублей каждый. Итоги ежегодного конкурса подвели в городской администрации.

Премии получат 5 сотрудников общеобразовательных учреждений (1 гимназии, 2 школ и 2 лицеев), 4 учреждений дошкольного образования и одного учреждения дополнительного образования (Центра детского творчества). Среди лауреатов — преподаватели русского языка и литературы, изобразительного искусства, музыки, технологии, информатики и астрономии, биологии, а также логопед, педагоги дополнительного образования и старший воспитатель.