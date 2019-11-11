Партнер Strategy Partners, руководитель практики «Государственный некоммерческий сектор» Алексей Праздничных: «Инвестпослание Губернатора Орловской области – наиболее верный формат подведения итогов и формирования повестки на перспективу»

Алексей Праздничных отметил, что в Инвестиционном послании Андрея Клычкова на 2020 год были затронуты ключевые аспекты развития региона, в частности, текущие результаты и приоритеты в экономической сфере, повышение качества жизни орловцев, а также вопросы сбалансированности бюджета и повышения эффективности государственного управления.

«Губернатор Орловской области четко представил текущие результаты и обозначил планы для своей команды на следующий период, − подчеркнул федеральный спикер. — Безусловно, в центре внимания − участие региона в реализации национальных проектов и интеграция со Стратегией развития региона. В послании подведены итоги и сформирована повестка на краткосрочную и среднесрочную перспективу с вовлечением общественности и ключевых групп интересов».