Парламент Орловской области обратится к Дмитрию Медведеву с просьбой о финансовой поддержке регионов
28.11.2018
Проект обращения к премьер-министру России обсудили на профильном комитете Облсовета и вынесут на ближайшую сессию в эту пятницу.
Депутаты просят премьера внести изменения в федеральную государственную программу «Развитие образования». Если это произойдёт, то регионы (в том числе Орловская область) смогут получать из федеральной казны средства на создание условий для занятия физкультурой и спортом в школах, расположенных в посёлках городского типа.
Данная программа действует в Орловской области с 2014 года.
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