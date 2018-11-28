Парламент Орловской области обратится к Дмитрию Медведеву с просьбой о финансовой поддержке регионов

Проект обращения к премьер-министру России обсудили на профильном комитете Облсовета и вынесут на ближайшую сессию в эту пятницу.

Депутаты просят премьера внести изменения в федеральную государственную программу «Развитие образования». Если это произойдёт, то регионы (в том числе Орловская область) смогут получать из федеральной казны средства на создание условий для занятия физкультурой и спортом в школах, расположенных в посёлках городского типа.

Данная программа действует в Орловской области с 2014 года.