Парковаться в Орле станет ещё сложнее

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения утвердила список из 11 улиц, на которых этой зимой запретят парковку автомобилей.

Перечень составили сотрудники «Спецавтобазы», чтобы облегчить свою работу по содержанию дорог в зимний период.

Как сообщили в мэрии, запрещающие стоянку знаки будут установлены: на участках Полесской улицы (от Генерала Родина до Лескова и от Салтыкова-Щедрина до Октябрьской), на Пионерской (от Октябрьской до Приборостроительной), на Приборостроительной (от Октябрьской до Матвеева), на Салтыкова-Щедрина (от Пионерской до площади Ленина и от Полесской до улицы 7 ноября), на улицах Картукова, Герцена, Красноармейской (от Лескова до Сурена Шаумяна), Советской (от Покровской до Степана Разина), Революции, Карачевской (от дома № 14 до дома № 31 и отулицы 1-й Посадской до переулка Воскресенского), а также на улице Степана Разина (от дома № 25 до набережной Дубровинского).