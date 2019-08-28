Парк «Ботаника» в Орле будут благоустраивать по четвёртому разу
28.08.2019
Четвёртую очередь благоустройства парка могут включить в программу «Формирование комфортной городской среды» на следующий год. К этому будут приложены значительные усилия. Такое заявление сделал первый зампредседателя областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.
Сегодня Вдовин посетил парк, где завершается третий этап работ по благоустройству. Объект должны сдать 1 сентября.
В рамках четвёртой очереди планируется завершить ремонт дорожек, отремонтировать мост и благоустроить спортплощадку.
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