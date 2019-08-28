Парк «Ботаника» в Орле будут благоустраивать по четвёртому разу

Четвёртую очередь благоустройства парка могут включить в программу «Формирование комфортной городской среды» на следующий год. К этому будут приложены значительные усилия. Такое заявление сделал первый зампредседателя областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

Сегодня Вдовин посетил парк, где завершается третий этап работ по благоустройству. Объект должны сдать 1 сентября.

В рамках четвёртой очереди планируется завершить ремонт дорожек, отремонтировать мост и благоустроить спортплощадку.