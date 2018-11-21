Пара из Орловской области приняла участие в телешоу «Четыре свадьбы»
21.11.2018
Программа выходит на федеральном телеканале «Пятница».
В ходе шоу по различным параметрам сравниваются четыре свадебных церемонии. Затем определяется пара-победитель.
Очередными участниками стали Ирина и Павел из Ливен. Однако удача им не улыбнулась. Свадьба орловцев набрала 61 балл и заняла самое низкое четвёртое место.
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