Пара из Орловской области приняла участие в телешоу «Четыре свадьбы»

Программа выходит на федеральном телеканале «Пятница».

В ходе шоу по различным параметрам сравниваются четыре свадебных церемонии. Затем определяется пара-победитель.

Очередными участниками стали Ирина и Павел из Ливен. Однако удача им не улыбнулась. Свадьба орловцев набрала 61 балл и заняла самое низкое четвёртое место.