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Орел21.11.2018 Среда 13:26
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Пара из Орловской области приняла участие в телешоу «Четыре свадьбы»

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21.11.2018

Программа выходит на федеральном телеканале «Пятница».

В ходе шоу по различным параметрам сравниваются четыре свадебных церемонии. Затем определяется пара-победитель.

Очередными участниками стали Ирина и Павел из Ливен. Однако удача им не улыбнулась. Свадьба орловцев набрала 61 балл и заняла самое низкое четвёртое место.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтелевидение

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