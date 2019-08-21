Пара из Орловской области подозревается в своеобразном преступлении

В Следственном комитете предварительно установили, что супруги, взявшись помогать тяжелобольной женщине, незаконно распорядились денежными средствами, принадлежавшими ей и её несовершеннолетнему сыну.

Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество». К настоящему моменту оно передано в суд.

История началась в сентябре 2014 года. Супруги обнаружили в квартире своей «подопечной» 1500 долларов и 600 евро, а также банковский сертификат на вклад в размере более 230 тысяч рублей. После этого пара, злоупотребляя доверием женщины и её ребёнка, забрали деньги и сертификат себе, пообещав, что отдадут их мальчику после того, как он достигнет возраста 18 лет.

Впоследствии больная женщина скончалась. Супруги оформили опёку над её сыном. Однако денежными средствами они распорядились по своему собственному усмотрению. Следствие оценило размер нанесённого ущерба в 336 тысяч рублей.

Кроме того, один из членов семьи (супруга), работая в банке, имел доступ к счёту, открытому на имя подростка для получения социальных выплат на его содержание. После оформления опеки над мальчиком женщина, используя служебное положение, на протяжении года снимала средства с этого счёта. Полученные таким способом 193 тысячи рублей она потратила на собственные нужды.