Панков в Орле получил большой срок за смертельное избиение

Заводской районный суд приговорил мужчину по фамилии Панков к 8 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

Осуждённый полностью признал свою вину.

Преступление произошло в мае 2019 года. Панков встретил знакомого на улице. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала мужчины вступили в словесную перепалку. Затем Панков перешёл к физическому воздействию, повалил знакомого на землю и нанёс ему удары руками и ногами в голову, по телу, рукам и ногам. Потерпевший скончался в больнице.