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Орел02.10.2019 Среда 17:37
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Панков в Орле получил большой срок за смертельное избиение

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02.10.2019

Заводской районный суд приговорил мужчину по фамилии Панков к 8 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

Осуждённый полностью признал свою вину.

Преступление произошло в мае 2019 года. Панков встретил знакомого на улице. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала мужчины вступили в словесную перепалку. Затем Панков перешёл к физическому воздействию, повалил знакомого на землю и нанёс ему удары руками и ногами в голову, по телу, рукам и ногам. Потерпевший скончался в больнице.

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