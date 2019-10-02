Панков в Орле получил большой срок за смертельное избиение
02.10.2019
Заводской районный суд приговорил мужчину по фамилии Панков к 8 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.
Осуждённый полностью признал свою вину.
Преступление произошло в мае 2019 года. Панков встретил знакомого на улице. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Сначала мужчины вступили в словесную перепалку. Затем Панков перешёл к физическому воздействию, повалил знакомого на землю и нанёс ему удары руками и ногами в голову, по телу, рукам и ногам. Потерпевший скончался в больнице.
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