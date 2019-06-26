Памятник вернули на постамент в Орловской области

Речь идёт о самолёте «Ил-2», установленном в Ливнах на улице Карла Маркса в память об авиаконструкторе Поликарпове.

Как сообщает сайт «Уездный город Ливны», самолёт, который был «в ремонте», вернули на место 25 июня утром. Отмечается, что после восстановительных работ у него уменьшилась носовая часть.

Сейчас рабочие приводят в порядок постамент. В следующем году планируется благоустроить и сам сквер имени Поликарпова, где размещён памятник.