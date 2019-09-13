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Орел13.09.2019 Пятница 17:11
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  3. Память героя, погибшего при новогоднем штурме Грозного, увековечили в Орле

Память героя, погибшего при новогоднем штурме Грозного, увековечили в Орле

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13.09.2019

Мемориальную доску установили на здании школы № 26 (улица Гагарина, 35-А).

Плита напоминает о выпускнике Денисе Дьяконове (1976-1995). Младший сержант российской армии героически погиб в Чечне во время новогоднего штурма Грозного 5 января 1995 года. Посмертно Дьяконова наградили Орденом Мужества.

Подробности — сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях».

Теги:Орловская областьчеченская войнавойна в Чечне

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