Память героя, погибшего при новогоднем штурме Грозного, увековечили в Орле
13.09.2019
Мемориальную доску установили на здании школы № 26 (улица Гагарина, 35-А).
Плита напоминает о выпускнике Денисе Дьяконове (1976-1995). Младший сержант российской армии героически погиб в Чечне во время новогоднего штурма Грозного 5 января 1995 года. Посмертно Дьяконова наградили Орденом Мужества.
Подробности — сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях».
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