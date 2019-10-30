Пациент доехал до больницы на «Скорой» с пересадками

Причиной стало то, что по дороге в медицинское учреждение спецавтомобиль врезался в экскаватор.

Авария случилась 29 октября в 14:50 на трассе «Орёл — Тамбов» в Орловском районе у посёлка Куликовкий. Как сообщили в ГИБДД, водитель экскаватора-погрузчика, выезжая с обочины, не уступил дорогу УАЗу с «красным крестом», который двигался сзади в попутном направлении.

В результате ДТП получил травмы пассажир «Скорой помощи» — мужчина 1971 года рождения.

Пациента доставили в медучреждение на другой «Скорой».