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Орел30.10.2019 Среда 11:28
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Пациент доехал до больницы на «Скорой» с пересадками

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30.10.2019

Причиной стало то, что по дороге в медицинское учреждение спецавтомобиль врезался в экскаватор.

Авария случилась 29 октября в 14:50 на трассе «Орёл — Тамбов» в Орловском районе у посёлка Куликовкий. Как сообщили в ГИБДД, водитель экскаватора-погрузчика, выезжая с обочины, не уступил дорогу УАЗу с «красным крестом», который двигался сзади в попутном направлении.

В результате ДТП получил травмы пассажир «Скорой помощи» — мужчина 1971 года рождения.

Пациента доставили в медучреждение на другой «Скорой».

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