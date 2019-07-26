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Орел26.07.2019 Пятница 19:54
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Озеро «Светлая жизнь» в Орле отдадут студентам

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26.07.2019

С 3 по 7 августа здесь пройдёт Всероссийская студенческая парусная регата «Регион-57», а также первенство Орла по парусному спорту.

Соревнования приурочены ко Дню города, очередной годовщине освобождения Орла от фашистов и 350-летию похода первого русского военного корабля «Орёл».

В связи с этим в период проведения турниров с 11 до 18 часов ежедневно на озере вводится запрет на использование катеров, моторных лодок и гидроциклов. Единственное исключение сделают для водного транспорта Управления МЧС по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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