Озеро «Светлая жизнь» в Орле отдадут студентам
26.07.2019
С 3 по 7 августа здесь пройдёт Всероссийская студенческая парусная регата «Регион-57», а также первенство Орла по парусному спорту.
Соревнования приурочены ко Дню города, очередной годовщине освобождения Орла от фашистов и 350-летию похода первого русского военного корабля «Орёл».
В связи с этим в период проведения турниров с 11 до 18 часов ежедневно на озере вводится запрет на использование катеров, моторных лодок и гидроциклов. Единственное исключение сделают для водного транспорта Управления МЧС по Орловской области.
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