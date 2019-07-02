Ответственный орловский полицейский подозревается в покушении на мошенничество

Как сообщает Следственный комитет, подполковника полиции задержали с поличным благодаря СК РФ, МВД и ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.

Подозреваемый — начальник Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (УУП и ПДН) Отдела полиции № 3 Орла (по Северному району).

По данным следствия, полицейский получил от жителя Орла 100 тысяч рублей. Орловчанин заплатил деньги за непривлечение к уголовной ответственности по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности.

Задержание произошло при передаче подозреваемому последней части денежного вознаграждения.

В пресс-службе Управления МВД по Орловской области дополнительно сообщили, что временно исполняющий обязанности начальника УМВД назначил проведение служебной проверки, «по результатам которой сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам».