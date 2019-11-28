Ответственность за ипотечный кредит супругам придётся нести вместе

Об этом сообщает Кадастровая палата по Орловской области.

Как информирует ведомство, сейчас все банки, оформляющие кредиты на ипотеку, требуют от «второй половины» заёмщика, как минимум, письменного разрешения.

Нередко банки не удовлетворяются и этим и требуют от супруга или супруги своего клиента выступить в качестве созаёмщика, то есть взять на себя официальную обязанность выплачивать кредит в случае, если основной заёмщик перестанет погашать долг.

Кроме того, разрешение от «второй половины» потребуется в МФЦ при оформлении права собственности, чтобы гарантировать государству, что никто из супругов не пытается обзавестись недвижимостью втайне от другого.