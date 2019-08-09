Отремонтированные улицы Орла оказались далеки от идеала

Выездная проверка, проведённая администрацией Орла и КУ «Орёлгосзаказчик», выявила различные недостатки на всех вновь отремонтированных участках Кромского шоссе и улиц Комсомольской и Московской. Об этом информирует мэрия.

Нарушения касаются нанесения разметки, очистки канализационных люков от асфальта, фиксации люков, очистки от строительного мусора. Кроме того, на Комсомольской необходимо установить пешеходные ограждения, а часть тротуара отсыпать песком.

Подрядчики обещают сделать всё это до 9 августа. Затем состоится официальная сдача-приёмка объектов.