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Отопительный сезон начался в Орле раньше срока

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24.09.2019

Официально подача тепла должна была начаться сегодня 24 сентября. Однако фактически дошкольные учреждения города, которые работают в круглосуточном режиме, получили теплоноситель уже в понедельник 23 числа. Об этом сообщили в мэрии.

С сегодняшнего дня тепло поступит в другие дошкольные учреждения, а также в школы, учреждения здравоохранения и культуры. Ориентировочно для этого потребуется до трёх дней.

После этого начнут отапливать и жилые дома. При этом фактически во многие дома, которые получают услугу с помощью собственных котельных, уже подаётся теплоноситель.

Как уточнили в мэрии, на данный момент жилой фонд города полностью готов к началу отопительного сезона. Это касается и 16 «брошенных» зданий, оставшихся без «опеки» управляющих компаний.

Теги:Орловская областьотопительный сезондошкольные учреждения

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