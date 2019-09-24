Отопительный сезон начался в Орле раньше срока

Официально подача тепла должна была начаться сегодня 24 сентября. Однако фактически дошкольные учреждения города, которые работают в круглосуточном режиме, получили теплоноситель уже в понедельник 23 числа. Об этом сообщили в мэрии.

С сегодняшнего дня тепло поступит в другие дошкольные учреждения, а также в школы, учреждения здравоохранения и культуры. Ориентировочно для этого потребуется до трёх дней.

После этого начнут отапливать и жилые дома. При этом фактически во многие дома, которые получают услугу с помощью собственных котельных, уже подаётся теплоноситель.

Как уточнили в мэрии, на данный момент жилой фонд города полностью готов к началу отопительного сезона. Это касается и 16 «брошенных» зданий, оставшихся без «опеки» управляющих компаний.