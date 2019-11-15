Отменена плата за звонки с таксофонов на мобильные номера

С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны. «Ростелеком» обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов. 80% от их общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. С начала лета оператор предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране бесплатно и без таксофонной карты. Новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.