Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2019 Пятница 12:03
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Отменена плата за звонки с таксофонов на мобильные номера

Отменена плата за звонки с таксофонов на мобильные номера

Версия для печати

15.11.2019

С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны. «Ростелеком» обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов. 80% от их общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. С начала лета оператор предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране бесплатно и без таксофонной карты. Новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58419

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2019

Сегодня заканчивается приём работ на городской конкурс «Мамочка, я тебя люблю»

15.11.2019

Орловские активисты нашли источник синих сбросов в Оку

15.11.2019

В Орле появятся новые памятники

15.11.2019

В Орле ищут ребенка

15.11.2019

16 ноября в японском городе Оита стартуют 39-й международный марафон колясочников

$ USD64.2101(+0.01)15.11
€ EUR70.676115.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online