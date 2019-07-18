Открытие нового предприятия потребует от Орловской области вдвое увеличить поголовье молочного скота
18.07.2019
Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Речь идёт о предприятии, которое на базе орловского молокозавода (бывший завод Danon) планирует открыть Группа компаний «Сыробогатов». Запуск запланирован на август или сентябрь текущего года.
Однако, чтобы обеспечить предприятие сырьём, поголовье молочного скота в нашем регионе придётся увеличить примерно в два раза.
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