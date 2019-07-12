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Орел12.07.2019 Пятница 12:02
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  3. Открытие Дней Москвы собрало в центре Орла около тысячи человек

Открытие Дней Москвы собрало в центре Орла около тысячи человек

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12.07.2019

Примерно столько зрителей пришло 11 июня на площадь Ленина, чтобы увидеть и услышать выступления музыкальных коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO. Этот концерт стал официальным открытием и, одновременно, главным публичным событием Дней Москвы в Орловской области.

Перед выступлением с орловчанами пообщался губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава столичной делегации — руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. Последний зачитал приветственное письмо московского мэра Сергея Собянина.

Кроме того, состоялось награждение орловских школьников — победителей и призёров онлайн-конкурса «Моя Москва» на знание истории и традиций столицы.

Теги:ОрёлОрловская область

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