Открытие Дней Москвы собрало в центре Орла около тысячи человек

Примерно столько зрителей пришло 11 июня на площадь Ленина, чтобы увидеть и услышать выступления музыкальных коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO. Этот концерт стал официальным открытием и, одновременно, главным публичным событием Дней Москвы в Орловской области.

Перед выступлением с орловчанами пообщался губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава столичной делегации — руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. Последний зачитал приветственное письмо московского мэра Сергея Собянина.

Кроме того, состоялось награждение орловских школьников — победителей и призёров онлайн-конкурса «Моя Москва» на знание истории и традиций столицы.