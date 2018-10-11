Открыта регистрация участников нового сезона конкурса управленцев "Лидеры России"

В Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая запуску нового сезона Конкурса управленцев «Лидеры России».

Организаторы и победители предыдущего первого сезона проекта рассказали об особенностях конкурса этого года и официально открыли регистрацию участников.

Конкурс проводит Автономная Некоммерческая Организация «Россия — страна возможностей», учреждённая указом Президента России Владимира Путина в мае этого года.

Наставниками конкурса в новом сезоне стали первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, а также председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и президент «Сбербанка» Герман Греф.

С этого года в конкурсе могут участвовать управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком. Партнёрами проекта стали 20 крупнейших отечественных корпораций. Также организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия с пятидесяти до пятидесяти пяти лет.

Регистрация участников завершится 24-го октября. Далее, как и в первом конкурсе, пройдёт дистанционный этап, очные полуфиналы и финал.

Каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере одного миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель — наставника. Некоторые победители будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.

В минувшем году в конкурсе участвовали 199 тысяч человек. 103 участника признали победителями. 70 конкурсантов получили назначения, среди них — трое новых заместителей министров федерального уровня и двое губернаторов.