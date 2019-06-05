Открыта электронная продажа билетов на автобусы до села Льгов, где пройдут Троицкие хороводы

Билеты на автобусы до места проведения праздника можно приобрести в прямом и обратном направлении в кассах автовокзала «Орел», а также на сайте https://автовокзал57.рф

На конечной остановке будет организована продажа билетов и посадка пассажиров в автобус. Первый автобус из Орла до села Льгов Хотынецкого района отправляется в 6.20, затем в 7.45, 8.40, 10.00, 13.50, 15.35, 19.00. Автобусы будут делать остановку в Знаменском. Из Льгова последний автобус отправится в 21.30.

Напомним, ХХ Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы» пройдет 16 июня на территории села Льгов Хотынецкого района