Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.11.2018 Четверг 13:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Отключения электричества в Орловском районе связали с заменой счётчиков

Отключения электричества в Орловском районе связали с заменой счётчиков

Версия для печати

29.11.2018

Важную проблему обсудили в районной администрации. Как выяснилось, сейчас в районе проводится замена электросчётчиков на 30 воздушных линиях. Это делается для снижения потерь электроэнергии. Пока что из 13152 счетчиков заменены 3425.

Глава района Юрий Парахин попросил пересмотреть график этих работ, чтобы жилые дома не оставались без электричества (а значит, зачастую и без тепла и горячей воды) на длительный срок в холодное время года. Также Парахин попросил согласовывать проведение этих работ в ручном режиме.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьэлектроэнергияОрловский район

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/51023

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.11.2018

В Орловском районе рабочий упал с высоты и получил тяжёлые травмы

29.11.2018

Орловцы стали реже жаловаться на культуру водителей общественного транспорта

29.11.2018

В Орле ограничат движение на Московской улице

29.11.2018

В Орловской области совокупная задолженность перед налоговой службой снизилась на 13%

29.11.2018

В Орловской области микроавтобус «Мерседес-Бенц» сбил девочку на «зебре»

$ USD66.9436(+0.16)29.11
€ EUR75.5191(-0.1)29.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online