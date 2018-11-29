Отключения электричества в Орловском районе связали с заменой счётчиков

Важную проблему обсудили в районной администрации. Как выяснилось, сейчас в районе проводится замена электросчётчиков на 30 воздушных линиях. Это делается для снижения потерь электроэнергии. Пока что из 13152 счетчиков заменены 3425.

Глава района Юрий Парахин попросил пересмотреть график этих работ, чтобы жилые дома не оставались без электричества (а значит, зачастую и без тепла и горячей воды) на длительный срок в холодное время года. Также Парахин попросил согласовывать проведение этих работ в ручном режиме.